Сторонники «Победы» организовали пикет у здания МВД в Кишиневе

КИШИНЕВ, 18 авг — РИА Новости. Сторонники оппозиционного в Молдавии блока «Победа» пикетируют здание МВД в Кишиневе, требуя освободить 69 человек, задержанных во время субботнего протеста против политики президента Майи Санду, передает корреспондент РИА Новости.
Участники акции скандируют лозунги против действий правоохранительных органов по отношению к демонстрантам. Акция проходит мирно, полиция в действия манифестантов не вмешивается. Протестующие выступают против штрафов и репрессий, примененных к участникам субботней демонстрации.
Субботняя акция оппозиции в Кишиневе завершилась жестким разгоном участников и разборкой палаточного городка. Протестующие требовали освобождения политических заключенных и прекращения репрессий против оппозиции. По данным полиции Молдавии, было задержано 69 человек, составлено 148 протоколов за различные правонарушения.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней до и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.