Глава Нытвенского округа Прикамья написал заявление об увольнении

Пермские СМИ сообщили об отставке главы Нытвенского муниципального округа Рината Хаертдинова. Чиновник написал заявление об увольнении, которое рассмотрит на ближайшем заседании местная дума. К исполнению обязанностей приступил заместитель главы округа Александр Попов.
Ринат Хаертдинов возглавил округ с 25 сентября 2015 года, продлил свои полномочия 5 декабря 2019 года. Решением думы Нытвенского округа от 4 декабря 2024 года вновь утвержден на должности главы со сроком исполнения полномочий 5 лет.
Ринат Хаертдинов родился 22 декабря 1982 года в Нытве. В 2005 году окончил Уральский государственный лесотехнический университет по специальности «Лесное хозяйство», получил квалификацию «инженер лесного хозяйства». В 2013 году получил квалификацию «менеджер» после обучения в Пермском филиале РАНХиГС.
Трудовую деятельность начал с 2007 года лесничим Краснокамского лесничества ГКУ «Закамский лесхоз», затем заместителем директора учреждения. Профессиональную карьеру продолжил на посту консультанта государственного лесного реестра и мониторинга краевого Минприроды. В 2014 году назначен первым заместителем главы администрации Нытвенского муниципального района, с 1 мая 2015 года — и. о. главы.
