Глава Нытвенского округа Прикамья написал заявление об увольнении

Трудовую деятельность начал с 2007 года лесничим Краснокамского лесничества ГКУ «Закамский лесхоз», затем заместителем директора учреждения. Профессиональную карьеру продолжил на посту консультанта государственного лесного реестра и мониторинга краевого Минприроды. В 2014 году назначен первым заместителем главы администрации Нытвенского муниципального района, с 1 мая 2015 года — и. о. главы.