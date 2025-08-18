В Минске запустят два временных автобусных маршрута. Когда?

Как отметили в организации, маршруты запустят для того, чтобы обеспечить транспортное обслуживание участников и гостей выставки ECOLOGY EXPO. Ходить автобусы будут с 19 по 21 августа. Это будут маршруты № 912Э «ст.м. “Академия наук” — Международный выставочный центр» и № 962Э «ст.м. “Пушкинская” — Международный выставочный центр».