Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске запустят два временных автобусных маршрута. Когда?

В Минске будут организованы временные автобусные маршруты. Об этом информирует ГП «Столичный транспорт и связь».

Источник: Freepik

Как отметили в организации, маршруты запустят для того, чтобы обеспечить транспортное обслуживание участников и гостей выставки ECOLOGY EXPO. Ходить автобусы будут с 19 по 21 августа. Это будут маршруты № 912Э «ст.м. “Академия наук” — Международный выставочный центр» и № 962Э «ст.м. “Пушкинская” — Международный выставочный центр».

Режим работы следующий: 19 августа автобусы будут осуществлять движение с 9.00 до 19.00 (интервал движения 15 минут), 20 августа — с 9.00 до 19.00 (интервал движения 30 минут), 21 августа — с 9.00 до 17.00 (интервал движения 30 минут).