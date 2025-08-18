Шалабаев: все образовательные учреждения Нижнего Новгорода готовы к новому учебному году

Все образовательные учреждения Нижнего Новгорода готовы к новому учебному году, сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.
«Всего их в городе 471 — школы, детские сады, учреждения дополнительного образования. Приемка, запланированная до середины августа, везде прошла успешно», — написал глава города.
По словам Юрия Шалабаева, на подготовку в этом году было выделено почти 2,5 млрд рублей.
«Провели текущий ремонт, противопожарные и антитеррористические мероприятия, оснащение пищеблоков — программу по школам в этом году завершаем и уже разрабатываем подобную по детским садам. Приобрели учебники, лабораторное, компьютерное, спортивное оборудование, дополнительно оснастили медкабинеты», — уточнил глава Нижнего Новгорода.
Кстати, в сентябре в школу пойдут более 158 тысяч ребят, из них — 14 тысяч первоклашек, а в детские сады — более 61 тысячи малышей.
Ранее сообщалось, что ремонт спортзала в нижегородской гимназии № 13 завершили по проекту «Вам решать!».