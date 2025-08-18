Полковник Ходаренок: у Зеленского нет военных козырей на переговорах с Трампом

Поскольку эти тенденции за последнее время только усиливаются, то не исключено, что самые большие проблемы украинскую армию будут ожидать (если боевые действия продолжатся еще хотя бы полгода) в плане комплектования личным составом. Не исключено, что в ВСУ просто некого будет ставить под ружье в связи с полным исчерпанием мобилизационного ресурса. И подобные перспективы для Украины более чем реальны. Иными словами, демографическому потенциалу государства может быть нанесен просто невосполнимый ущерб.