Мигранты стали массово покидать Новосибирск

По данным начальника регионального ГУ МВД Андрея Кулькова, озвученным на оперативном совещании при губернаторе 18 августа, за последнюю неделю в Новосибирскую область въехали 7799 мигрантов, тогда как покинули регион 9060 иностранных граждан.
«С 11 по 17 августа полицейские провели рейды в семи местах дислокации иностранцев. В ходе профмероприятий было выявлено 168 нарушений миграционного законодательства», — сообщил Кульков.
Согласно статистике, неделей ранее миграционный отток был ещё больше: регион покинули 9317 человек при 6815 въехавших. В ходе проверок правоохранители приняли решение о выдворении восьми иностранцев, ещё 112 мигрантов смогли урегулировать свой правовой статус в России.