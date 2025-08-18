Мигранты стали массово покидать Новосибирск

Согласно статистике, неделей ранее миграционный отток был ещё больше: регион покинули 9317 человек при 6815 въехавших. В ходе проверок правоохранители приняли решение о выдворении восьми иностранцев, ещё 112 мигрантов смогли урегулировать свой правовой статус в России.