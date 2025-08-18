Ричмонд
Мигранты стали массово покидать Новосибирск

Уехало меньше, чем приехало.

По данным начальника регионального ГУ МВД Андрея Кулькова, озвученным на оперативном совещании при губернаторе 18 августа, за последнюю неделю в Новосибирскую область въехали 7799 мигрантов, тогда как покинули регион 9060 иностранных граждан.

«С 11 по 17 августа полицейские провели рейды в семи местах дислокации иностранцев. В ходе профмероприятий было выявлено 168 нарушений миграционного законодательства», — сообщил Кульков.

Согласно статистике, неделей ранее миграционный отток был ещё больше: регион покинули 9317 человек при 6815 въехавших. В ходе проверок правоохранители приняли решение о выдворении восьми иностранцев, ещё 112 мигрантов смогли урегулировать свой правовой статус в России.