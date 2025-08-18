Ричмонд
Иран анонсировал очередные переговоры с МАГАТЭ по ядерной программе

В ближайшие дни может пройти еще одна встреча представителей республики с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщил представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи. По его словам, на предыдущих переговорах стороны обсуждали последствия атак США и Израиля на ядерные объекты Исламской Республики.

Источник: Reuters

«Что касается визита заместителя генерального директора Агентства, то целью была разработка руководства по взаимодействию между Ираном и Агентством после нападения сионистского режима и США на мирные ядерные объекты Ирана. Кроме того, поднимались вопросы безопасности», — сказал Эсмаил Багаи журналистам (цитата по IRNA).

Заместитель главы МАГАТЭ Массимо Апаро посетил Тегеран на прошлой неделе. По итогам его визита замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади сообщил, что стороны решили продолжать консультации с агентством.

В июне Иран временно прекратил сотрудничество с МАГАТЭ. Тегеран обвинил агентство в невыполнении своих обязательств, что привело к атакам по иранским ядерным объектам со стороны США и Израиля. При этом по Договору о нераспространении ядерного оружия МАГАТЭ имеет право проводить инспекции для проверки использования ядерных объектов республики только в мирных целях.

