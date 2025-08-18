Иран анонсировал очередные переговоры с МАГАТЭ по ядерной программе

В июне Иран временно прекратил сотрудничество с МАГАТЭ. Тегеран обвинил агентство в невыполнении своих обязательств, что привело к атакам по иранским ядерным объектам со стороны США и Израиля. При этом по Договору о нераспространении ядерного оружия МАГАТЭ имеет право проводить инспекции для проверки использования ядерных объектов республики только в мирных целях.