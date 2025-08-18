СМИ: Италия выступила против отправки военных ЕС на Украину

По информации газеты, в Мелони акцентировала внимание на серьезных рисках данной инициативы. «У России 1,3 млн солдат: сколько мы должны послать, чтобы выполнить эту задачу? И если кто-то из наших военных погибнет, будем ли мы делать вид, что ничего не произошло, или должны будем ответить?» — цитируют «Ведомости» итальянского премьер-министра. Более того, по мнению Мелони, существуют риски втягивания НАТО в конфликт на Украине.
Вместо этого Джорджа Мелони озвучила альтернативную идею — применить к Украине положения 5-й статьи устава НАТО о коллективной обороне, предоставив ей гарантии безопасности без вхождения в состав альянса. По оценке итальянского премьера, это могло бы стать ощутимым успехом для Киева в переговорном процессе.
Отмечается, что инициатива нашла отклик у Зеленского и Трампа, однако не получила одобрения со стороны Макрона, который по-прежнему выступает за прямое участие европейских стран в защите Украины.
Corriere della Sera также сообщает, что позиции Италии и Франции разошлись и в определении места для предстоящих переговоров с участием России. Италия выступала за проведение встречи в Риме, в то время как Макрон настойчиво предлагал в качестве площадки Женеву.
По данным Bloomberg, западные государства изучают возможность создания для Украины «воздушного прикрытия» в качестве одной из форм гарантий безопасности. Как сообщают источники издания, Евросоюз рассматривает и вариант предоставления Киеву гарантий по аналогии с 5-й статьей НАТО о коллективной обороне. Однако, как отмечает агентство, реализация подобного механизма защиты для Украины столкнется со значительными сложностями.