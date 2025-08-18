СМИ: Италия выступила против отправки военных ЕС на Украину

По информации газеты, в Мелони акцентировала внимание на серьезных рисках данной инициативы. «У России 1,3 млн солдат: сколько мы должны послать, чтобы выполнить эту задачу? И если кто-то из наших военных погибнет, будем ли мы делать вид, что ничего не произошло, или должны будем ответить?» — цитируют «Ведомости» итальянского премьер-министра. Более того, по мнению Мелони, существуют риски втягивания НАТО в конфликт на Украине.