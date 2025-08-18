Итальянский политик восхитился одним качеством Путина

Как пишет «Лента.ру», Ренци считает, что Владимир Путин действует не как «инфлюенсер, гоняющийся за лайками». Экс-премьер подчеркнул, что это видят другие политики — в США на саммите на Аляске российского лидера принимали со всеми почестями. По словам Ренци, Путин настроен на укрепление личных связей с американским коллегой Дональдом Трампом, но, отправляясь в Анкоридж на саммит, он не намеревался подписывать мирный договор.
«Его видение, насколько мне известно, — это новая Ялта. Он представляет мировой порядок на ближайшие двадцать лет», — заявил экс-премьер Corriere della Sera.
Ренци вспомнил о своем общении с Путиным. Когда он был премьер-министром Италии, то встречался с российским лидером несколько раз. Он рассказал, что президент России всегда говорит «спокойно, тщательно взвешивая каждое предложение». В конце беседы с журналистом он отметил, что Путин — настоящий профессионал.
12 августа The Financial Times (FT) опубликовала статью о Путине, в которой он высоко оценивается как переговорщик. В издании отметили, что российский лидер разбирается во всех нюансах темы, которая выносится на обсуждение, и досконально изучает все юридические аспекты.