Итальянский политик восхитился одним качеством Путина

Как пишет «Лента.ру», Ренци считает, что Владимир Путин действует не как «инфлюенсер, гоняющийся за лайками». Экс-премьер подчеркнул, что это видят другие политики — в США на саммите на Аляске российского лидера принимали со всеми почестями. По словам Ренци, Путин настроен на укрепление личных связей с американским коллегой Дональдом Трампом, но, отправляясь в Анкоридж на саммит, он не намеревался подписывать мирный договор.