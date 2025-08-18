Лукашенко высказался о сложной ситуации на «Амкодоре», сказав, что государство людей не бросит

— Эта погоня за многообразием, возможно, стала одной из причин сложной финансовой ситуации. Поскольку прежние владельцы холдинга честно признали, что больше не могут обеспечивать возврат заимствованных средств (то есть признали, что долги взяли, вернуть не могут), мы были вынуждены принять управляющую компанию в собственность государства. Мы же не можем коллектив бросить, это тысячи людей, — заявил Александр Лукашенко.