Лукашенко высказался о сложной ситуации на «Амкодоре», сказав, что государство людей не бросит

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания с руководством Совета Министров, которое проходит 18 августа, сказал, что в ситуации с «Амкодором» государство людей не бросит, пишет БелТА.
— Наиважнейший и наиценнейший завод, — подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко акцентировал внимание на том, что от качества техники завода зависят, к примеру, скорость уборки буреломов, элементарная чистота на улицах городов, строительство дорог, а также запасы зерна, так как в последнее время и в этой сфере используются новые образцы техники холдинга.
Президент Беларуси заметил, что линейка продукции холдинга постоянно расширяется и за последние годы было создано немало новинок.
— Эта погоня за многообразием, возможно, стала одной из причин сложной финансовой ситуации. Поскольку прежние владельцы холдинга честно признали, что больше не могут обеспечивать возврат заимствованных средств (то есть признали, что долги взяли, вернуть не могут), мы были вынуждены принять управляющую компанию в собственность государства. Мы же не можем коллектив бросить, это тысячи людей, — заявил Александр Лукашенко.
Глава государства добавил, что самым главным является то, что указанная продукция нужна стране. Так, белорусскому правительству была поставлена задача, связанная с подготовкой комплексного решения по финансовому оздоровлению завода «Амкодор». Основные условия — это не утратить наработанные компетенции, защитить трудовой коллектив, сохранить производство.
— Люди ни в чем не виноваты. Тем более люди сильные (в плане квалификации. — Ред.), грамотные, — обратил внимание президент Беларуси.
По его словам, сейчас не время для того, чтобы распыляться, пытаться одномоментно удовлетворить запросы всех потребителей. Глава государства уточнил, что необходимо обеспечить производство самых востребованных и, соответственно, крупносерийных моделей техники, их качество и конкурентоспособности.
— Если, образно говоря, в холдинге захотят освоить выпуск еще каких-либо новинок, будь то хоть космические ракеты, они могут это делать, но исключительно за счет собственных средств, — обратил внимание Лукашенко.
Глава государства пояснил: занять под указанное деньги у государства, а потом их не вернуть, не получится.
