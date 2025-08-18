Ричмонд
Сийярто заявил о приостановке поставок нефти из России из-за Украины

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто вновь обвинил Украину в атаке на нефтепровод, заявив, что она привела к приостановке поставок нефти в его страну.

Источник: РБК

«Этот очередной удар по нашей энергетической безопасности возмутителен и неприемлем!» — написал он в соцсети X. Министр не уточнил, когда именно и в каком месте произошла атака.

Сославшись на замминистра энергетики России Павла Сорокина, Сийярто добавил, что специалисты работают над «скорейшим восстановлением трансформаторной станции», необходимой для работы трубопровода, но когда именно возобновятся поставки, пока не ясно.

На прошлой неделе Сийярто заявил, что Украина нанесла удар по объекту на нефтепроводе «Дружба» в Брянской области в ночь на 13 августа.

Материал дополняется.