Радий Хабиров занял 13-е место в рейтинге глав регионов ПФО

Как следует из документа, опубликованного на сайте агентства, господин Хабиров набрал 12 баллов — на один больше чем губернатор Ульяновской области Алексей Русских и наравне с главой Марий Эл Юрием Зайцевым.
Первые три места заняли губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Татарстана Рустам Минниханов и руководитель Пермского края Дмитрий Махонин.
В марте этого года Радий Хабиров занимал 11-е место.
Рейтинг устойчивости губернаторов создается путем сложения оценок, данных каждому губернатору по девяти критериям, отмечено в исследовании. Среди них — поддержка на федеральном уровне, экономическая привлекательность региона, качество политического менеджмента и так далее.