Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Радий Хабиров занял 13-е место в рейтинге глав регионов ПФО

Глава Башкирии Радий Хабиров занял 13-е, предпоследнее место среди руководителей регионов ПФО в рейтинге политической устойчивости губернаторов, подготовленном агентством «Минченко консалтинг».

Источник: Коммерсантъ

Как следует из документа, опубликованного на сайте агентства, господин Хабиров набрал 12 баллов — на один больше чем губернатор Ульяновской области Алексей Русских и наравне с главой Марий Эл Юрием Зайцевым.

Первые три места заняли губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Татарстана Рустам Минниханов и руководитель Пермского края Дмитрий Махонин.

В марте этого года Радий Хабиров занимал 11-е место.

Рейтинг устойчивости губернаторов создается путем сложения оценок, данных каждому губернатору по девяти критериям, отмечено в исследовании. Среди них — поддержка на федеральном уровне, экономическая привлекательность региона, качество политического менеджмента и так далее.

Узнать больше по теме
Александр Бастрыкин: биография главного следователя страны
Имя руководителя Следственного комитета России в последние годы можно увидеть во многих новостях. Александр Бастрыкин интересуется резонансными делами и случаями, когда грубо нарушаются права граждан. Собрали главное о генерале юстиции, под руководством которого СКР успешно работает уже много лет.
Читать дальше