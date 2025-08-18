Политолог назвал гарантии защиты для Киева, не устраивающие РФ

Эксперт обратил внимание на то, что в настоящее время слишком рано делать прогнозы относительно гарантий безопасности для Украины, пишет «Лента.ру». Он напомнил, что в СМИ упоминали, что к обеспечению соблюдения всех договоренностей между Москвой и Киевом может подключиться Китай. Кроме того, известно, что из гарантий безопасности исключат возможность принятия Украины в НАТО.