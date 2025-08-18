Политолог назвал гарантии защиты для Киева, не устраивающие РФ

Эксперт обратил внимание на то, что в настоящее время слишком рано делать прогнозы относительно гарантий безопасности для Украины, пишет «Лента.ру». Он напомнил, что в СМИ упоминали, что к обеспечению соблюдения всех договоренностей между Москвой и Киевом может подключиться Китай. Кроме того, известно, что из гарантий безопасности исключат возможность принятия Украины в НАТО.
По мнению политолога, гарантии безопасности еще предстоит сформировать в ходе консультаций, переговоров.
Асафов отметил, что сейчас можно со 100% уверенностью назвать только те меры защиты Украины, которые не приемлет Кремль. Среди них — размещение контингента НАТО на украинской территории.
Эксперт напомнил, что европейские лидеры также предлагали распространить на Украину действие 5-й статьи Устава альянса, которая подразумевает, что в случае нападения на одну из стран-участниц объединения на ее защиту встают все его члены.
«Ключевым здесь является то, что не НАТО будет обеспечивать гарантии безопасности, а международные акторы. И пока очень сложно определить, кто это будет. И, в принципе, пятая статья очень расплывчата», — объяснил Асафов.
Ранее постпред США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что гарантии безопасности для Киева не предусматривают вхождение в состав Североатлантического альянса. Он допустил, что защиту Украине могут предложить по аналогии с 5-й статьей Устава блока.