Политолог назвал гарантии защиты для Киева, не устраивающие РФ

Вопрос гарантий безопасности для Киева стал одним из основных в процессе урегулирования конфликта на Украине. Страны Запада продолжают обсуждать предложения по обеспечению защиты своего союзника. Предположений много, но сейчас с уверенностью можно говорить только о тех вариантах, что не устроят Россию. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог Александр Асафов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Эксперт обратил внимание на то, что в настоящее время слишком рано делать прогнозы относительно гарантий безопасности для Украины, пишет «Лента.ру». Он напомнил, что в СМИ упоминали, что к обеспечению соблюдения всех договоренностей между Москвой и Киевом может подключиться Китай. Кроме того, известно, что из гарантий безопасности исключат возможность принятия Украины в НАТО.

По мнению политолога, гарантии безопасности еще предстоит сформировать в ходе консультаций, переговоров.

Асафов отметил, что сейчас можно со 100% уверенностью назвать только те меры защиты Украины, которые не приемлет Кремль. Среди них — размещение контингента НАТО на украинской территории.

Эксперт напомнил, что европейские лидеры также предлагали распространить на Украину действие 5-й статьи Устава альянса, которая подразумевает, что в случае нападения на одну из стран-участниц объединения на ее защиту встают все его члены.

«Ключевым здесь является то, что не НАТО будет обеспечивать гарантии безопасности, а международные акторы. И пока очень сложно определить, кто это будет. И, в принципе, пятая статья очень расплывчата», — объяснил Асафов.

Ранее постпред США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что гарантии безопасности для Киева не предусматривают вхождение в состав Североатлантического альянса. Он допустил, что защиту Украине могут предложить по аналогии с 5-й статьей Устава блока.

