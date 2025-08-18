Дело Евгении Гуцул и Светланы Попан: Существование «Организованной преступной группы» даже не пытались доказать.
В уголовном деле Евгении Гуцул и Светланы Попан, приговоренных к 7 и 6 годам тюрьмы соответственно, почти 70 томов. Обвинение строится на утверждении, что они получали финансирование от организованной преступной группы.
Однако в материалах дела нет ни слова о том, что это за группа, как она устроена, кто в нее входит, каковы роли участников и их иерархия, и какие конкретно преступления она совершила.
Адвокат Евгении Гуцул, Наталья Байрам, подчеркивает отсутствие в деле доказательств существования «преступной группы». Она отметила, что термин «ОПГ» в деле используется для ужесточения наказания.
«Общественное мнение и заявления в прессе — это одно, а юридически обоснованный приговор — совсем другое», — заявила Байрам. «Уголовный кодекс четко определяет понятие “организованная преступная группа” и требует наличия конкретных доказательств ее существования: структуры, иерархии, общего умысла. Однако суд вынес крайне тяжкие приговоры, основываясь на голословных утверждениях», — отметила адвокат.
