Токаев дал поручения акиму Костанайской области

Глава государства был проинформирован о том, что с начала года в регионе введено 22 социальных объекта, до конца года планируется ввести еще 29. В рамках модернизации жилищно-коммунального хозяйства в области реализуются 54 проекта в сфере водоснабжения и водоотведения. Уровень доступа к централизованной воде в городах составляет 99%, в селах — 91,3%.