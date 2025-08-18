Лукашенко задался вопросом о создании подобия министерства по туризму в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 августа во время совещания с руководством Совета Министров задался вопросом о создании подобия министерства по туризму в Беларуси, сообщает БелТА.
Один из вопросов, который рассматривают на совещании у главы государства, — государственное управление в сфере туризма. Белорусское правительство подготовило указ, согласно которому, предусматривается передача функций регулятора в туристической сфере от Министерства спорта Национальному агентству по туризму. Агентство было предложено переподчинить напрямую Совмину.
Президент Беларуси спросил, что именно мешает действующему регулятору эффективно управлять отраслью и что конкретно изменится с принятием указа, который пока еще не подписан.
— Какой практический механизм реализации заявленных целей: как, за счет чего отечественный туризм получит новый импульс для развития? — поинтересовался Александр Лукашенко.
Глава государства напомнил, что в следующую пятилетку белорусскому правительству была поставлена задача сделать туризм национальным проектом, реализовать его экономический потенциал по максимуму.
Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь является очень интересной страной для туристов, однако дело заключается не только в интересе. По словам президента, в стране сложилась ситуация, что свободных мест в гостиницах нет и все те, кто занимается туризмом, сегодня загружены полностью.
— Если бы даже и хотели больше — невозможно. Но для того, чтобы было больше, Снопков (первый вице-премьер Николай Снопков. — Ред.) и другие предлагают создать новое министерство, как я говорил, — заявил президент Беларуси.
