Лукашенко сказал, когда туристы поедут и когда не поедут в Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета Министров сказал, когда туристы поедут и когда не поедут в Беларусь, пишет БелТА.
Александр Лукашенко заметил, что для увеличения притока туристов в страну, необходимо повышение качества услуг, а также дополнительное развитие инфраструктуры индустрии гостеприимства.
— Грубо скажу: если в гостиницах по стенкам и под кроватями будут ползать тараканы, то никакие туристы сюда не поедут. Уровень нужен такой, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых на родной земле. Я думаю, они и выбирают, — уточнил президент Беларуси.
Глава государства обратил внимание, что белорусы нередко выбирают отдых за границей, однако речь идет о странах, где имеется выход к морю и более жаркий климат.
Тем временем требования к гостиницам планируют снизить в Беларуси.
Кроме того, требования к экскурсоводам и гидам-переводчикам изменены в Беларуси.
