Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал, когда туристы поедут и когда не поедут в Беларусь

Лукашенко объяснил, в каком случае туристы не поедут в Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета Министров сказал, когда туристы поедут и когда не поедут в Беларусь, пишет БелТА.

Александр Лукашенко заметил, что для увеличения притока туристов в страну, необходимо повышение качества услуг, а также дополнительное развитие инфраструктуры индустрии гостеприимства.

— Грубо скажу: если в гостиницах по стенкам и под кроватями будут ползать тараканы, то никакие туристы сюда не поедут. Уровень нужен такой, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых на родной земле. Я думаю, они и выбирают, — уточнил президент Беларуси.

Глава государства обратил внимание, что белорусы нередко выбирают отдых за границей, однако речь идет о странах, где имеется выход к морю и более жаркий климат.

Тем временем требования к гостиницам планируют снизить в Беларуси.

Кроме того, требования к экскурсоводам и гидам-переводчикам изменены в Беларуси.

Ранее Директор белорусского завода составил рейтинг растительных масел по их пользе: «Подсолнечное только на третьей ступеньке».

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше