Лукашенко сказал, когда туристы поедут и когда не поедут в Беларусь

— Грубо скажу: если в гостиницах по стенкам и под кроватями будут ползать тараканы, то никакие туристы сюда не поедут. Уровень нужен такой, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых на родной земле. Я думаю, они и выбирают, — уточнил президент Беларуси.