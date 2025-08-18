Путин рассказал президенту ЮАР об итогах переговоров на Аляске

«Владимир Путин поделился основными итогами российско-американских переговоров на высшем уровне на Аляске», — говорится в заявлении.
Рамафоса, со своей стороны, поддержал дипломатические усилия, направленные на урегулирование украинского кризиса.
Президенты подтвердили настрой на развитие стратегического партнерства и тесное взаимодействие двух стран на международных площадках.
Накануне Путин также обсудил итоги встречи на Аляске с лидерами Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.
Встреча Путина и Трампа
В ночь на субботу политики встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате «три на три» продолжалась 2 часа 45 минут. С российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Путин и Трамп отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Они также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине.
По словам президента США, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться. Он призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, отметив, что возможность мира зависит от него и европейских стран. Путин, со своей стороны, заявил, что встреча на Аляске приближает к нужным решениям. Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская сторона.