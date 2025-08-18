Путин рассказал президенту ЮАР об итогах переговоров на Аляске

По словам президента США, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться. Он призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, отметив, что возможность мира зависит от него и европейских стран. Путин, со своей стороны, заявил, что встреча на Аляске приближает к нужным решениям. Россия хотела бы скорейшего прекращения боевых действий на Украине, как и американская сторона.