Как появились реактивные системы залпового огня и какой у них принцип действия

Многозарядность дает высокую огневую мощь и позволяет поражать цели на огромных участках — в несколько десятков гектаров. Дальность ведения огня может достигать нескольких сотен километров. Пол­ный залп пусковой установки про­ис­хо­дит за 20−40 секунд. Благодаря ав­то­ма­ти­за­ции про­цес­сов под­готов­ки к стрель­бе и других опе­ра­ций вре­мя от занятия огневой позиции до го­тов­но­сти к ведению ог­ня обыч­но не пре­вы­ша­ет 3 мин. При этом вы­со­кая мо­биль­ность РСЗО по­зво­ля­ет им уй­ти от от­вет­но­го удара. В ряде современных систем время срочного оставления позиции после залпа — не более 1 минуты.