Москалькова: Украина продолжает удерживать 31 мирного курянина

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Киевский режим по-прежнему удерживает 31 жителя Курской области, насильственно перемещенных на территорию Украины, и предоставил РФ список своих граждан для возможной взаимной передачи без дополнительных условий. Об этом сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Источник: РИА "Новости"

«31 человек наших [курян находится на Украине]. Украинская сторона представила нам для взаимной репатриации список тех граждан, которых они просили бы нас также передать Украине без каких-либо условий», — сказала Москалькова.

Она добавила, что РФ утвердила список из 31 украинца для возможной передачи, он направлен украинской стороне.

«Мы договорились с [украинским омбудсменом] Дмитрием Лубинцом о переговорах на этой неделе с тем, чтобы можно было бы определиться с конкретной датой», — сказала Москалькова.

Ранее Москалькова сообщала, что всего в РФ были возвращены более 130 жителей Курской области, которые оказались под контролем Украины и были перемещены в приграничные Сумы.

