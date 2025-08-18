Москалькова: Украина продолжает удерживать 31 мирного курянина

«31 человек наших [курян находится на Украине]. Украинская сторона представила нам для взаимной репатриации список тех граждан, которых они просили бы нас также передать Украине без каких-либо условий», — сказала Москалькова.
Она добавила, что РФ утвердила список из 31 украинца для возможной передачи, он направлен украинской стороне.
«Мы договорились с [украинским омбудсменом] Дмитрием Лубинцом о переговорах на этой неделе с тем, чтобы можно было бы определиться с конкретной датой», — сказала Москалькова.
Ранее Москалькова сообщала, что всего в РФ были возвращены более 130 жителей Курской области, которые оказались под контролем Украины и были перемещены в приграничные Сумы.