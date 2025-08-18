CNN: Зеленского ждет сложный разговор с Трампом

18 августа Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что Украина могла бы завершить конфликт, отказавшись от Крыма. Президент США подчеркнул, что полуостров стал частью России при Бараке Обаме «12 лет назад, без единого выстрела» и его статус пересмотреть нельзя. Также он отметил, что планы Киева по вступлению в НАТО нереалистичны.