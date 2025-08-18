Ричмонд
CNN: Зеленского ждет сложный разговор с Трампом

Зеленского ждет тяжелый разговор с Дональдом Трампом, так как за спиной Украины решили, что она не получит Крым и Донбасс, сообщает CNN со ссылкой на директора по исследованиям Центральной Европы в Университете Южной Калифорнии Роберта Инглиша. Зеленскому предстоит «проглотить эту горькую пилюлю», считает эксперт.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Трамп недвусмысленно заявил ему [Зеленскому], что ему придется смириться, что утраченная территория в основном утрачена в долгосрочной перспективе», — цитируют «Ведомости» западного эксперта.

Инглиш отметил, что приоритетом для европейских лидеров станут механизмы защиты Украины без ее вступления в НАТО. Предоставляя военные контингенты и материально-техническую помощь, они фактически создают для Киева условия безопасности, приближенные к статусу участника блока.

18 августа Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что Украина могла бы завершить конфликт, отказавшись от Крыма. Президент США подчеркнул, что полуостров стал частью России при Бараке Обаме «12 лет назад, без единого выстрела» и его статус пересмотреть нельзя. Также он отметил, что планы Киева по вступлению в НАТО нереалистичны.

В понедельник, 18 августа, в Вашингтоне запланирована встреча Трампа с Зеленским. Это будут первые переговоры глав государств после скандала в Овальном кабинете в феврале 2025 года.

Ранее политологи рассказали, чего ждать от встречи Трампа с Зеленским.

