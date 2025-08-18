Лукашенко высказался о тараканах в гостиницах

По словам главы государства, в Беларуси уже сейчас высокая загрузка гостиниц, и свободных мест часто нет. Однако для наращивания потока туристов необходимо не только развивать инфраструктуру, но и повышать уровень обслуживания, сообщает пресс-служба президента.
«Грубо скажу: если в гостиницах по стенкам и под кроватями будут ползать тараканы, то никакие туристы сюда не поедут. Уровень нужен такой, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых на родной земле», — заявил Лукашенко.
Он подчеркнул, что белорусы нередко предпочитают отдыхать за границей, в первую очередь в странах с морем и теплым климатом. Тем не менее, по его словам, потенциал внутреннего туризма должен быть использован значительно шире.
Лукашенко также поинтересовался у правительства, каких конкретных экономических показателей планируется достичь к концу пятилетки и в среднесрочной перспективе. При этом он отметил предложения первого вице-премьера Николая Снопкова о создании нового министерства, но подчеркнул, что ключевым остается вопрос — что реально изменится для туристической отрасли.