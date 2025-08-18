Челябинские депутаты подготовят новый закон о развитии территорий

Глава города поставил задачу подготовить законопроект комплексного развития территорий (КРТ) с частным сектором. Причиной тому стала недавняя ситуация с жителями Советского района, которые массово отказались от благоустройства.
Напомним, в администрацию поступили протоколы с общих собраний жильцов. По итогам обсуждений люди выступили против разработанного проекта КРТ. Алексей Лошкин отметил, что граждане высказали много дельных замечаний и оправданные опасения.
Ситуация нетривиальная и требует детальной проработки со стороны представителей власти. Чтобы всё шло в соответствии с пожеланиями жителей, градоначальник предложил подключить их к работе над законопроектом.