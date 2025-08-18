Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинские депутаты подготовят новый закон о развитии территорий

С поручением к депутатам челябинской думы обратился мэр Алексей Лошкин.

Источник: Ахметов Вадим/URA.RU/ТАСС

Глава города поставил задачу подготовить законопроект комплексного развития территорий (КРТ) с частным сектором. Причиной тому стала недавняя ситуация с жителями Советского района, которые массово отказались от благоустройства.

Напомним, в администрацию поступили протоколы с общих собраний жильцов. По итогам обсуждений люди выступили против разработанного проекта КРТ. Алексей Лошкин отметил, что граждане высказали много дельных замечаний и оправданные опасения.

Ситуация нетривиальная и требует детальной проработки со стороны представителей власти. Чтобы всё шло в соответствии с пожеланиями жителей, градоначальник предложил подключить их к работе над законопроектом.