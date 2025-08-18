Ричмонд
Кремль сообщил о серии разговоров Путина об итогах саммита на Аляске

Президент России Владимир Путин в понедельник, 18 августа, продолжит серию международных телефонных разговоров, чтобы проинформировать собеседников об итогах его встречи на Аляске с президентом США Дональдом Трампом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Источник: РБК

Одним из собеседников Путина в этот день стал президент ЮАР Сирил Рамафоса, а накануне он общался с белорусским коллегой Александром Лукашенко и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Также российский президент поговорил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и рассказал ему об итогах саммита на Аляске.

Южноафриканский лидер «выразил поддержку предпринимаемым дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса», добавили в пресс-службе Кремля.

Пресс-секретарь южноафриканского лидера Винсент Магвенья уточнил Bloomberg, что телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Как отмечает издание, Рамафоса председательствует в «Большой дватцатке» (G20), не присоединился к санкциям против России и пытался выступить посредником между Москвой и Киевом в конфликте двух стран. Он посещал для этого и Киев, и Москву.

По данным New York Times (NYT), на переговорах в Анкоридже на Аляске Путин потребовал вывода украинских войск за границы Донецкой и Луганской народных республик, а в Херсонской и Запорожской областях предложил заморозить конфликт по линии соприкосновения.

В обмен на оставшуюся часть Донбасса Москва готова передать Киеву подконтрольные ей территории Сумской и Харьковской областей.

Официально ни одна из сторон эту информацию не подтвердила.

В понедельник, 18 августа, в Вашингтоне Дональд Трамп обсудит итоги встречи на Аляске с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими политиками.

