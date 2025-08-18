Кремль сообщил о серии разговоров Путина об итогах саммита на Аляске

Одним из собеседников Путина в этот день стал президент ЮАР Сирил Рамафоса, а накануне он общался с белорусским коллегой Александром Лукашенко и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Также российский президент поговорил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и рассказал ему об итогах саммита на Аляске.
Южноафриканский лидер «выразил поддержку предпринимаемым дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса», добавили в пресс-службе Кремля.
Пресс-секретарь южноафриканского лидера Винсент Магвенья уточнил Bloomberg, что телефонный разговор состоялся по инициативе российской стороны.
Как отмечает издание, Рамафоса председательствует в «Большой дватцатке» (G20), не присоединился к санкциям против России и пытался выступить посредником между Москвой и Киевом в конфликте двух стран. Он посещал для этого и Киев, и Москву.
По данным New York Times (NYT), на переговорах в Анкоридже на Аляске Путин потребовал вывода украинских войск за границы Донецкой и Луганской народных республик, а в Херсонской и Запорожской областях предложил заморозить конфликт по линии соприкосновения.
В обмен на оставшуюся часть Донбасса Москва готова передать Киеву подконтрольные ей территории Сумской и Харьковской областей.
Официально ни одна из сторон эту информацию не подтвердила.
В понедельник, 18 августа, в Вашингтоне Дональд Трамп обсудит итоги встречи на Аляске с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими политиками.