Рейтинг Трампа вырос после встречи с Путиным на Аляске

Рейтинг одобрения лидера США Дональда Трампа вырос после саммита с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске. Об этом 18 августа сообщила газета Newsweek со ссылкой на данные опроса.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Согласно опросу InsiderAdvantage, 54% избирателей заявили, что теперь одобряют действия президента, а 44% — что не одобряют. Чистый рейтинг одобрения Трампа +10% — это больше, чем в последнем июльском опросе издания», — отмечается в материале.

Уточняется, что в предыдущем опросе работу главы государства одобрили 50% респондентов, а 48% высказали обратную точку зрения.

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа прошла 15 августа на территории американской военной базы Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. В рамках пресс-конференции по итогам встречи Путин отметил стремление американского лидера к урегулированию конфликта на Украине. В свою очередь, Трамп заявил, что переговоры прошли очень хорошо, и назвал саммит на Аляске замечательным.

Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
