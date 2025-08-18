Рейтинг Трампа вырос после встречи с Путиным на Аляске

«Согласно опросу InsiderAdvantage, 54% избирателей заявили, что теперь одобряют действия президента, а 44% — что не одобряют. Чистый рейтинг одобрения Трампа +10% — это больше, чем в последнем июльском опросе издания», — отмечается в материале.
Уточняется, что в предыдущем опросе работу главы государства одобрили 50% респондентов, а 48% высказали обратную точку зрения.
Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа прошла 15 августа на территории американской военной базы Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. В рамках пресс-конференции по итогам встречи Путин отметил стремление американского лидера к урегулированию конфликта на Украине. В свою очередь, Трамп заявил, что переговоры прошли очень хорошо, и назвал саммит на Аляске замечательным.