Рейтинг Трампа вырос после встречи с Путиным на Аляске

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа прошла 15 августа на территории американской военной базы Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. В рамках пресс-конференции по итогам встречи Путин отметил стремление американского лидера к урегулированию конфликта на Украине. В свою очередь, Трамп заявил, что переговоры прошли очень хорошо, и назвал саммит на Аляске замечательным.