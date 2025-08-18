Путин спросил главу Дона Слюсаря о снижении урожая

В этом году это падение практически вдвое. И конечно, это большие убытки и потери. По областной линии меры поддержки оказываем, но в этом году нам без помощи федерального центра будет очень тяжело.
На встрече обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе, особое внимание уделив вопросам развития промышленности и сельского хозяйства.
Отдельным блоком рассматривались меры поддержки участников СВО. Владимир Путин поддержал предложение Юрия Слюсаря о введении моратория на банкротство для сельхозпроизводителей в Ростовской области.