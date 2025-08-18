Ричмонд
Путин спросил главу Дона Слюсаря о снижении урожая

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 августа, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин провел встречу с врио главы Ростовской области Юрием Слюсарем. Глава региона рассказал ему о проблемах области.

Источник: РИА "Новости"

В этом году это падение практически вдвое. И конечно, это большие убытки и потери. По областной линии меры поддержки оказываем, но в этом году нам без помощи федерального центра будет очень тяжело.

заявил Юрий Слюсарь

На встрече обсудили социально-экономическую ситуацию в регионе, особое внимание уделив вопросам развития промышленности и сельского хозяйства.

Отдельным блоком рассматривались меры поддержки участников СВО. Владимир Путин поддержал предложение Юрия Слюсаря о введении моратория на банкротство для сельхозпроизводителей в Ростовской области.