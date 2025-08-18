Ричмонд
Путин оценил двигатель ПД-8

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем назвал ПД-8 хорошим двигателем.

Источник: РИА Новости

«ПД-8 — хороший двигатель», — сказал Путин во время встречи со Слюсарем.

Врио губернатора Ростовской области сообщил, что в 2025 году двигатель будет получен под ремортизацию самолета-амфибии Бе-200.

«Бе-200 — востребованная машина», — подчеркнул Путин.

Слюсарь во время встречи с Путиным также доложил о состоянии дел в промышленной сфере в регионе. Он отметил, что основу промышленного потенциала составляют ведущие предприятия, в том числе «Роствертол», Таганрогский авиационный завод.

«Показывают рост промышленного производства», — заметил президент.

Новейшие отечественные авиадвигатели ПД-8 предназначены для ближнемагистрального самолета «Суперджет» и самолета-амфибии Бе-200. Получение сертификата типа на двигатели ПД-8 запланировано на сентябрь 2025 года. ПД-8 разрабатывался с применением опыта создания более мощного двигателя ПД-14. В марте самолет Superjet совершил первый полет с таким двигателем в Комсомольске-на-Амуре.