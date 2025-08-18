Глава Клявлинского района написал заявление об отставке

Отставке Петра Климашова предшествовал произошедший 14 августа в Похвистневском районе инцидент с падением незакрепленных ворот, в результате которого погиб ребенок. В селе Старый Аманак на улице Центральная, 42 В, на ребенка 2015 года рождения упали футбольные ворота, и его не смогли реанимировать.