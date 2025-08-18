Ричмонд
Глава Клявлинского района написал заявление об отставке

Глава Клявлинского района Петр Климашов написал заявление об отставке по своему желанию. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник, 18 августа.

Источник: Коммерсантъ

Отставке Петра Климашова предшествовал произошедший 14 августа в Похвистневском районе инцидент с падением незакрепленных ворот, в результате которого погиб ребенок. В селе Старый Аманак на улице Центральная, 42 В, на ребенка 2015 года рождения упали футбольные ворота, и его не смогли реанимировать.

В связи с инцидентом врио вице-губернатора — руководитель администрации губернатора Самарской области Антон Емельяненко провел совещание с главами муниципалитетов. После него Петр Климашов решил написать заявление об отставке.