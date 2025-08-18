Слюсарь: нехватка медиков в Ростовской области оценивается почти в 20%

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Нехватка врачей и медработников в Ростовской области оценивается почти в 20%, наиболее остро проблема дефицита кадров ощущается в сельских территориях. Об этом заявил врио губернатора области Юрий Слюсарь на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.