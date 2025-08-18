В Свердловской области оповещают избирателей

В Свердловской области запустили проект по информированию и оповещению избирателей. Это позволит им ознакомиться с днем, временем, местом и форматом досрочных выборов губернатора региона. Избирательная комиссия Свердловской области сообщает об этом на официальном сайте.
Представители избиркома проведут поквартирные обходы. Они стартовали в августе и будут идти до 10 сентября. В некоторых городах региона уже начали работать обходчики.
Как уточняется, в проекте принимают участие 8161 член из 2429 участковых избирательных комиссий. Свердловчан оповестят 5731 обходчик. Также 2430 координаторов, которые в том числе смогут проводить поквартирные обходы.