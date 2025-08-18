ЛДПМ оспорит в суде запрет ЦИК на участие в выборах в парламент

КИШИНЕВ, 18 авг — Sputnik. Либерал-демократическая партия Молдовы (ЛДПМ) требует от Центральной избирательной комиссии (ЦИК), включить ее в список конкурентов на выборах в парламент, которые пройдут 28 сентября 2025 года.
Ранее ЛДПМ не попала в список политформирований, допущенных к выборам. В партии считают это дискриминацией, поскольку у многих из их конкурентов ЦИК согласился принять документы, хоть и с оговоркой «о возможном недопущении позднее».
Партия заявляет, что она полностью и в срок выполнила свои законные обязательства по представлению необходимых документов в Агентство государственных услуг (АГУ). В свою очередь ЦИК, отказавшаяся регистрировать ЛДПМ, по мнению политсилы, руководствовалась на «чрезмерно формалистском и неоправданном толковании норм, противоречащем как национальному законодательству, так и практике Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ)».
В связи с этим леберал-демократы потребовали у ЦИК:
- незамедлительно рассмотреть ходатайство о регистрации на публичном заседании с предоставлением доступа ко всем материалам дела;
- возобновить административную процедуру и принять дополнительное постановление о включении партии в список участников парламентских выборов;
- продлить срок подачи и регистрации кандидатов ЛДПМ.
«ЛДПМ намерена использовать все предусмотренные законом средства для защиты своего права на участие в выборах и для понуждения государственных институтов обеспечить политический плюрализм в Республике Молдова», — подчеркнули в партии.
Парламентские выборы в Молдове намечены на 28 сентября 2025 года.