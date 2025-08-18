Ричмонд
Axios: гарантии безопасности Киеву могут включать отправку войск США на Украину

Гарантии безопасности для Украины могут включать в себя размещение на территории страны американских войск, пишет Axios со ссылкой на одного из советников президента США Дональда Трампа.

Источник: AP 2024

Еще один советник заявил изданию, что вопрос гарантий безопасности для Украины пока не решен и «вести переговоры в прессе мы не будем». Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что предоставление гарантий со стороны Вашингтона «было бы очень важным шагом».

Канцлер Германии Фридрих Мерц в выходные заявил, что США готовы вместе с ЕС предоставить Украине гарантии безопасности. Bloomberg со ссылкой на источники передавал, что гарантии могут включать «воздушное прикрытие». По информации CNN, Дональд Трамп обсуждал с лидерами ЕС предоставление гарантий «по типу» пятой статьи Устава НАТО. Она предполагает, что вооруженное нападение на одну из стран-участниц считается нападением на блок. Канал указывал, что НАТО в гарантиях непосредственно участвовать не будет.

