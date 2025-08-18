Axios: гарантии безопасности Киеву могут включать отправку войск США на Украину

Канцлер Германии Фридрих Мерц в выходные заявил, что США готовы вместе с ЕС предоставить Украине гарантии безопасности. Bloomberg со ссылкой на источники передавал, что гарантии могут включать «воздушное прикрытие». По информации CNN, Дональд Трамп обсуждал с лидерами ЕС предоставление гарантий «по типу» пятой статьи Устава НАТО. Она предполагает, что вооруженное нападение на одну из стран-участниц считается нападением на блок. Канал указывал, что НАТО в гарантиях непосредственно участвовать не будет.