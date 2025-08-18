Губернатор анонсировал отставку правительства Самарской области

«С одной стороны это чисто технический момент. С другой стороны — он тоже важный, так как даст с административной и функциональной точек зрения перейти на новый уровень управления. Это не отставка за плохую работу, это следующий шаг в укреплении нашего управленческого контура. Мне нравится, как управленчески сильнее становится команда правительства, глав муниципалитетов во взаимодействии с федеральными органами власти. Будем укрепляться и дальше», — заявил Вячеслав Федорищев.