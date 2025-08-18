Пять городов и районов Узбекистана и Китая стали побратимами

ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Пять районов и городов Узбекистана установили побратимские отношения с городами и уездами Кашгарского округа Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, сообщает ИА «Дунё».
«В частности, побратимские отношения были установлены между округом Кашгар и Кизирикским районом Сурхандарьинской области, между городом Кашгар и Каттакурганским районом Самаркандской области и городом Фергана в Ферганской области, между уездом Шачэ и городом Маргилан Ферганской области, а также между уездом Цзэпу и городом Коканд Ферганской области», — говорится в сообщении.
Соответствующие документы стороны подписали на конференции по обменам между городами-побратимами в сфере сотрудничества и развития, прошедшей в рамках 15-й Кашгарской торговой ярмарки Центральной и Южной Азии.