Пять городов и районов Узбекистана и Китая стали побратимами

«В частности, побратимские отношения были установлены между округом Кашгар и Кизирикским районом Сурхандарьинской области, между городом Кашгар и Каттакурганским районом Самаркандской области и городом Фергана в Ферганской области, между уездом Шачэ и городом Маргилан Ферганской области, а также между уездом Цзэпу и городом Коканд Ферганской области», — говорится в сообщении.