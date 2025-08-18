Рустам Минниханов сообщил о визите Антона Алиханова в Казань 19 августа

Антон Алиханов уже был в Казани в феврале этого года, когда участвовал в коллегии Минпромторга Татарстана за 2024 год. Тогда федеральный министр заявил, что в бюджете заложен 1 млрд рублей на так называемые скидки на закупку промышленных роботов для российских предприятий.