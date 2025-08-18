Мирзиёев осмотрел новый Олимпийский городок в Ташкенте

В городке пять главных спортивных объектов. В частности есть велодром. Его трек построен по международным стандартам, внутри поддерживается постоянная температура, а трибуны рассчитаны на 2,2 тыс. зрителей. Здесь можно тренироваться и проводить соревнования по велоспорту, настольному теннису и фехтованию. Президент поручил развивать велоспорт и создавать условия для тренировок в регионах.
Стадион на 12 тыс. мест подходит для легкой атлетики, паралимпийских соревнований и международных турниров. Здесь будут проходить чемпионаты мира и Азии, а также «Бриллиантовая лига». Стадион будет использоваться и для тренировок.
Дворец водных видов спорта оснащен бассейнами для плавания и прыжков в воду, тренажерными залами и трибунами на 2 тыс. зрителей. Он полностью соответствует международным стандартам, здесь можно проводить крупные соревнования по плаванию, синхронному плаванию и водному поло.
Комплексы для игровых видов спорта и единоборств построены по международным стандартам. В них проходят соревнования по волейболу, баскетболу, гандболу, дзюдо, боксу и тхэквондо.
В городке есть 15 открытых площадок для футбола, волейбола, тенниса, хоккея на траве и легкой атлетики, общежитие на 400 мест для паралимпийцев и центр спортивной медицины. Все здания энергоэффективные, на автостоянках установлены солнечные панели.