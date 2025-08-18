Мирзиёев осмотрел новый Олимпийский городок в Ташкенте

В городке пять главных спортивных объектов. В частности есть велодром. Его трек построен по международным стандартам, внутри поддерживается постоянная температура, а трибуны рассчитаны на 2,2 тыс. зрителей. Здесь можно тренироваться и проводить соревнования по велоспорту, настольному теннису и фехтованию. Президент поручил развивать велоспорт и создавать условия для тренировок в регионах.