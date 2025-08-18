ABC: Джей Ди Вэнс примет участие во встрече Трампа и Зеленского

На сегодняшней встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источник. Ранее сообщалось, что вице-президент посетит запланированные после двусторонней встречи переговоры с участием нескольких лидеров стран Европы.