Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ABC: Джей Ди Вэнс примет участие во встрече Трампа и Зеленского

На сегодняшней встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источник. Ранее сообщалось, что вице-президент посетит запланированные после двусторонней встречи переговоры с участием нескольких лидеров стран Европы.

Источник: Reuters

Согласно расписанию президента США, встреча с президентом Украины начнется в 20:15 мск.

Президенты намерены обсудить план урегулирования украинского конфликта. По данным NBC, на переговорах также затронут тему гарантий безопасности для Украины.

Предыдущий визит Зеленского в Вашингтон состоялся 28 февраля: тогда участники переговоров поругались из-за противоположных мнений о конфликте на Украине. Позицию Трампа поддержал его вице-президент. В итоге встреча завершилась раньше запланированного. В мае Джей Ди Вэнс и президент Украины встретились в Риме.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше