ABC: Джей Ди Вэнс примет участие во встрече Трампа и Зеленского

Согласно расписанию президента США, встреча с президентом Украины начнется в 20:15 мск.
Президенты намерены обсудить план урегулирования украинского конфликта. По данным NBC, на переговорах также затронут тему гарантий безопасности для Украины.
Предыдущий визит Зеленского в Вашингтон состоялся 28 февраля: тогда участники переговоров поругались из-за противоположных мнений о конфликте на Украине. Позицию Трампа поддержал его вице-президент. В итоге встреча завершилась раньше запланированного. В мае Джей Ди Вэнс и президент Украины встретились в Риме.