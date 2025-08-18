Встать на «белорусском балконе»: когда Трамп будет в Минске

Во время телефонного разговора Лукашенко пригласил Трампа с семьей в Минск, и приглашение было принято. В этом есть немалая доля символизма, ведь у зятя президента США Джареда Кушнера есть корни в Беларуси — его прадед Зейдель жил в Новогрудке.
В белорусском МИД напоминают, что в 2021—2023 годах активная роль Вашингтона в геополитическом, экономическом и дипломатическом противостоянии коллективного Запада с Россией предопределила дальнейшее ухудшение отношений США с Беларусью.
Результатом этого стало беспрецедентное ужесточение санкций против нашего государства и антибелорусской риторики. Еще более активизировался процесс, который на языке политологии называется десекьюритизацией, обозначающей нарастание состояния опасности.
Иными словами — это попытка демонтажа геополитической субъектности, включения Беларуси в ареал интересов США, как это произошло в ходе серии цветных революций на Украине.
Действия США в отношении Минска американская политическая мысль откровенно маркирует как десекьюритизацию. Об этом, в частности, пишет аналитик Института Куинси Марк Эпископос в докладе с красноречивым названием «Десекьюритизация “белорусского “балкона”: принципы отношений между США и Беларусью”.
Эпископос вполне откровенно излагает американскую идефикс в отношении Беларуси — «полностью вывести ее из российского политического лагеря». Но среди проамериканских плевел в его рассуждениях есть и зерна, на которые стоит обратить внимание.
Так, Эпископос пишет, что для укрепления отношений с Беларусью следует рассмотреть возможность смягчения секторальных санкций, в том числе в отношении белорусской гражданской авиации, а также участие США в других невоенных инвестиционных проектах, таких как производство электромобилей в Беларуси.
США, по его мнению, также должны работать над восстановлением доступа Беларуси к международным финансовым институтам, и США должны выступить посредником в решении пограничных вопросов между Беларусью, Польшей и Литвой, чтобы «добиться деэскалации на восточном фланге НАТО».
Где «Орешник» растет
Проблема деэскалации действительно неразрешима без США, потому что существование «белорусского балкона» Польша рассматривает в парадигме Междуморья — возрождаемой химеры Речи Посполитой. Для нее «белорусский балкон» — непреодолимое препятствие, порождающее непреодолимые же противоречия в отношениях с Беларусью.
Как Варшава, так и Вильнюс входят в состав американской клиентеллы в Восточной Европе, поэтому Трамп, вероятно, может хотя бы умерить пыл беспокойных западных соседей Беларуси.
Но на необратимый процесс секьюритизации «белорусского балкона», проще говоря, укрепления национальной безопасности Беларуси, «высаживающей» «Орешник» на западном фланге Союзного государства, это нисколько не повлияет.
Ставка в белорусско-американском диалоге — европейская безопасность. В настоящее время один из ее ключевых дисбалансов — милитаристские устремления Польши. Если Трамп захочет «услышать» эту мысль — значит, будет почва для конструктивного сотрудничества.
Как отмечает МИД Беларуси, белорусская сторона выступает за предотвращение эскалации и совместный поиск решений существующих проблем через равноправный диалог с США с учетом интересов сторон и невмешательства во внутренние дела страны.
Пока же о Европе Трамп больше вспоминает в свете тарифов и санкций. В большой политике «Остапа понесло» настолько, что начался разлад в семье. Как известно, его дочь Иванка и ее «белорусский» муж Джаред на втором сроке президентства Трампа отказались занимать официальные посты, оставшись в Майами.
При этом в СМИ стали появляться тревожные сообщения о том, что отношения в семейной паре не безоблачны. Разлад с самим Трампом выражается в том, что он с некоторых пор игнорирует Джареда, злоупотребившего доверием высокопоставленного тестя с целью получения выгод для собственного бизнеса.
Систематическая травля, которая проводилась мейнстримными СМИ Америки в отношении Трампа, тоже подлила масла в огонь семейного разлада — пару обвинили в доносительстве на него.
В период наиболее острой фазы конфликта с правящими тогда демократами в результате обыска ФБР было обнаружено поразительно много секретных документов, которые Трамп хранил в своей частной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
Семейные связи
Американские СМИ стали подозревать, что осведомителями ФБР были Иванка Трамп и Джаред Кушнер. Об этом, в частности, в августе 2022 года высказывался бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн. Помимо него племянница американского президента Мэри Трамп высказала аналогичное мнение.
Она также указала на крупные инвестиции, которые компания Кушнера получила за шесть месяцев до окончания первого президентского срока Трампа: «Я думаю, нам нужно очень тщательно изучить, почему Джаред получил 2 миллиарда долларов», — сказала Мэри Трамп.
Но покровительства Белого дома Джаред, похоже, полностью не лишился. Как пишет Forbs, Кушнер стремительно приближается к своему первому миллиарду благодаря скандально известной частной инвестиционной фирме Affinity Partners, инвестором которой является правительство Саудовской Аравии.
Издание считает, что победа Трампа на президентских выборах в 2025 году лишь ускорило финансовый прогресс Кушнера и напоминает, что в 2021-м тот ушел из политики, но продолжил преследовать свои бизнес-цели на Ближнем Востоке.
Он использовал свои связи для создания частной инвестиционной компании с активами в 3 миллиарда долларов, которая увеличила его состояние на 170 миллионов. «Заключать мирные соглашения в этой части мира гораздо сложнее, чем деловые. Никто не сможет сравниться с моими достижениями в этом регионе», — самонадеянно заявил Кушнер в интервью Forbes.
Он считает, что взаимные экономические инвестиции между Израилем и странами Персидского залива способны привести к миру в регионе, но не любит вспоминать о том, что Израиль и ХАМАС были втянуты в кровавый военный конфликт, а позже начался конфликт между Ираном и Израилем.
В этом смысле неудивительно, что уже тогда в повестке оказался вопрос возможного визита Трампа в Минск. Идея не кажется такой уж несбыточной, особенно на фоне того, что президент США Билл Клинтон уже побывал в Минске 31 год назад.
Приглашение от Лукашенко фактически поступило Трампу задолго до их недавнего телефонного разговора. А теперь стало известно, что оно принято. Осталось назначить время визита.