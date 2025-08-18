Лукашенко дал поручения по развитию туризма в Белоруссии

МИНСК, 18 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел совещание с правительством по теме развития туризма и поручил развить эту сферу таким образом, чтобы сограждане чаще выбирали отдых на родной земле.
«Грубо скажу: если в гостиницах по стенкам и под кроватями будут ползать тараканы, то никакие туристы сюда не поедут. Уровень нужен такой, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых на родной земле. Я думаю, они и выбирают», — приводит слова президента, сказанные на совещании, пресс-служба главы белорусского государства.
Чтобы увеличить приток туристов, продолжил Лукашенко, понадобится повышение качества услуг и дополнительное развитие инфраструктуры индустрии гостеприимства. Президент напомнил, что на следующую пятилетку правительству поставлена задача сделать туризм национальным проектом, реализовать его экономический потенциал по максимуму.
По информации пресс-службы главы белорусского государства, правительство подготовило проект указа президента, который предусматривает передачу функций регулятора в туристической сфере от министерства спорта Национальному агентству по туризму, а оно в свою очередь будет подчиняться напрямую правительству.
Беларусь — очень интересная страна для туристов. Но дело же не только в интересе. Сложилась такая ситуация… что свободных мест сегодня в гостиницах нет. И те, кто занимается туризмом, сегодня полностью загружены. Если бы даже и хотели больше — невозможно. Но для того, чтобы было больше, (первый вице-премьер Николай) Снопков и другие предлагают создать «новое министерство».
Он поинтересовался, каких конкретных экономических показателей правительство планирует достичь в отрасли к концу пятилетки и на среднесрочную перспективу. Глава государства также обозначил целый ряд других вопросов, которые дают более полное понимание о планах развития отечественной туристической отрасли. «Нельзя забывать про важнейшую составляющую — кадровый вопрос. Кто будет реализовывать ваши планы и программы? Как будет выстроено взаимодействие с регионами? Какая позиция губернаторов по вопросу этой реорганизации?» — спросил президент. Вместе с тем, подчеркнул Лукашенко, речь не идет о реформе ради реформы. Создание новой управленческой структуры в сфере туризма не может ограничиться переименованием и переподчинением, сказал он.
«Назрела необходимость кардинальных изменений форм и методов работы по развитию туризма как внутри страны, так и на внешних рынках», — констатировал глава государства.