Лукашенко дал поручения по развитию туризма в Белоруссии

Он поинтересовался, каких конкретных экономических показателей правительство планирует достичь в отрасли к концу пятилетки и на среднесрочную перспективу. Глава государства также обозначил целый ряд других вопросов, которые дают более полное понимание о планах развития отечественной туристической отрасли. «Нельзя забывать про важнейшую составляющую — кадровый вопрос. Кто будет реализовывать ваши планы и программы? Как будет выстроено взаимодействие с регионами? Какая позиция губернаторов по вопросу этой реорганизации?» — спросил президент. Вместе с тем, подчеркнул Лукашенко, речь не идет о реформе ради реформы. Создание новой управленческой структуры в сфере туризма не может ограничиться переименованием и переподчинением, сказал он.