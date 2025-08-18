Глава района Самарской области подал в отставку после гибели ребенка

САМАРА, 18 авг — РИА Новости. Глава Клявлинского района Самарской области Петр Климашов подал в отставку после ситуации с гибелью ребенка, на которого упали незакрепленные ворота, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в правительстве региона.
По данным правительства региона, 14 августа в Похвистневском районе на ребенка упали плохо закрепленные футбольные ворота. Как пояснили РИА Новости в областном правительстве, после этого инцидента глава Похвистневского района долго не выходил на связь.
В начале совещания, которое транслировалось онлайн, стало известно, что на него не пришел глава Клявлинского района Петр Климашов, которого губернатор пригласил отдельно. Климашов не объяснил причину своего отсутствия.
«Почему я пригласил Климашова на совещание? Потому что получил от него документ, в котором он написал заявление председателю собрания представителей муниципального района Клявлинский Сомовой Татьяне Леонидовне: прошу вас… принять мою отставку по собственному желанию. Что этому предшествовало? По моему поручению вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Антон Емельяненко провел совещание с главами (муниципалитетов — ред.), повестка была простая: дисциплина в нашей с вами работе, коллеги. С чем было связано это совещание, вы все в курсе, многие главы на нем присутствовали. К сожалению, у нас произошла трагедия: у нас ворота, которые были не должным образом установлены, закреплены, по сути привели к трагедии — погиб ребенок», — сообщил Федорищев.
Губернатор принес соболезнования семье погибшего ребенка и пообещал оказать ей поддержку.
Он призвал всех сотрудников правительства и глав муниципалитетов обращать внимание «не на личное, а на общее дело», быть всегда на связи.