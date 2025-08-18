Глава района Самарской области подал в отставку после гибели ребенка

«Почему я пригласил Климашова на совещание? Потому что получил от него документ, в котором он написал заявление председателю собрания представителей муниципального района Клявлинский Сомовой Татьяне Леонидовне: прошу вас… принять мою отставку по собственному желанию. Что этому предшествовало? По моему поручению вице-губернатор — руководитель администрации губернатора Антон Емельяненко провел совещание с главами (муниципалитетов — ред.), повестка была простая: дисциплина в нашей с вами работе, коллеги. С чем было связано это совещание, вы все в курсе, многие главы на нем присутствовали. К сожалению, у нас произошла трагедия: у нас ворота, которые были не должным образом установлены, закреплены, по сути привели к трагедии — погиб ребенок», — сообщил Федорищев.