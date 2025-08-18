Ричмонд
Политолог оценил, убедит ли Трамп Киев и ЕС принять условия РФ

У американского президента Дональда Трампа есть рычаги давления, которые помогут ему в ходе переговоров 18 августа убедить Украину согласиться на условия урегулирования, предложенные Россией, однако европейские страны могут их отклонить. Об этом политолог-американист Малек Дудаков рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По словам эксперта, у Белого дома имеются средства воздействия на Киев. Власти Украины получают военную поддержку от Пентагона. В случае возникновения противоречий между ними и Штатами, последние могут заморозить военные поставки или, к примеру, отказать в передаче разведывательных данных. Политолог также предположил, что в случае демонстрации Зеленским несогласия с предложенными условиями урегулирования конфликта, США могут усилить «антикоррупционный трек» — у Вашингтона вновь появятся вопросы к использованию финансов, поступивших из США, пишет «Лента.ру».

Дудаков обратил внимание на то, что убедить европейских союзников следовать предложенным Кремлем условиям перемирия Трампу будет сложнее. Причина — разрозненность позиций европейских лидеров. Политолог отметил, что единства во взглядах у стран ЕС и Великобритании нет не только по урегулированию украинского кризиса, но и по другим вопросам.

«Скорее всего, для них переговоры закончатся ничем — убедить Трампа принять их позицию им не удастся. Трамп же может угрожать тарифной войной, играть на противоречиях и так далее», — считает эксперт.

Ранее директор по исследованиям Центральной Европы в Университете в Южной Калифорнии Роберт Инглиш рассказал CNN, что Владимиру Зеленскому придется смириться с утраченными территориями. Эксперт напомнил, что на это президенту Украины перед встречей в Вашингтоне 18 августа недвусмысленно намекнул Дональд Трамп. Американский лидер в соцсети написал, что Киев мог бы поставить точку в конфликте, отказавшись от притязаний на Крым, и добавил, что планы украинских властей о вступлении в НАТО не будут реализованы.

