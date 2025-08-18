Политолог оценил, убедит ли Трамп Киев и ЕС принять условия РФ

Ранее директор по исследованиям Центральной Европы в Университете в Южной Калифорнии Роберт Инглиш рассказал CNN, что Владимиру Зеленскому придется смириться с утраченными территориями. Эксперт напомнил, что на это президенту Украины перед встречей в Вашингтоне 18 августа недвусмысленно намекнул Дональд Трамп. Американский лидер в соцсети написал, что Киев мог бы поставить точку в конфликте, отказавшись от притязаний на Крым, и добавил, что планы украинских властей о вступлении в НАТО не будут реализованы.