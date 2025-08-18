Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане скоро объявят конкурс на название первой АЭС

Агентство по атомной энергии объявило о запуске всенародного конкурса на лучшее название первой атомной станции, строительство которой планируется в Жамбылском районе Алматинской области, передает BAQ.KZ.

Инициатива проведения конкурса принадлежит Президенту страны. По приказу Агентства создана рабочая группа, которая до 29 августа разработает алгоритм конкурса и проект правил, включая сроки, порядок приема и рассмотрения предложений.

В состав конкурсной комиссии войдут представители общественности, креативной индустрии, эксперты в области атомной энергетики, филологии и истории.

Кроме того, Агентство обеспечит информационно-разъяснительную кампанию через СМИ и официальные каналы связи, чтобы каждый желающий смог принять участие в конкурсе.

Планируется, что конкурс позволит выбрать название, которое будет символизировать современную атомную энергетику Казахстана и отражать национальные ценности.