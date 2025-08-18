Европейские послы не явятся на парад в Пекине из опасений визита Путина

По данным издания, европейские дипломаты приглашены на парад в столице КНР по случаю 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны 3 сентября. Однако они обеспокоены тем, что на парад могут пригласить президента России, а также «возможным участием российских военных».