Европейские послы не явятся на парад в Пекине из опасений визита Путина

Европейские послы в Пекине могут не явиться на военный парад в честь юбилея окончания Второй мировой войны из-за возможного присутствия на нем президента России Владимира Путина и участия российских военных, сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на пять источников.
По данным издания, европейские дипломаты приглашены на парад в столице КНР по случаю 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны 3 сентября. Однако они обеспокоены тем, что на парад могут пригласить президента России, а также «возможным участием российских военных».
В тексте сообщения отмечено, что подтверждения, что в церемонии в этом году примут участие представители ВС России, сейчас нет. Агентство пишет, что в подобном мероприятии в 2015 году участвовал российский почетный караул численностью 76 человек.
Источники SCMP сообщили, что послы некоторых стран решили прямо отказаться от участия, а другие в начале сентября «уедут в отпуск». По словам одного из собеседников агентства, на параде не будет присутствовать посол Европейского Союза в Китае Хорхе Толедо.
В мае Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что готов посетить Китай с официальным визитом, приуроченным к годовщине окончания войны. Также президент подтвердил участие российской делегации в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который состоится под китайским председательством. Саммит пройдет осенью в городе Тяньцзинь.
Путин в последний раз посетил Китай в мае 2024 года. Поездка была приурочена к 75-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами.