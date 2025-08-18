Политолог раскрыл шансы Зеленского повлиять на Трампа

По мнению эксперта, главной целью Трампа на переговорах 18 августа станет убеждение украинского коллеги в необходимости долгосрочного мирного плана вместо временного прекращения боевых действий. Он отметил, что шансы на достижение мира остаются, несмотря на противоположную позицию Евросоюза.
«Для Европы текущая конфигурация мира будет означать усиление России и политическое поражение Европейского союза. Они поддерживали противоположную позицию, но переговоры на Аляске убедили Дональда Трампа поддержать идею долгосрочного мира, а не временного перемирия», — отметил эксперт в комментарии «Ленте.ру».
Дубравский уверен, что в случае отказа Зеленского от предложений Трампа Украина может полностью лишиться американской поддержки. При этом политолог воздерживается от прогнозов относительно возможных результатов встречи.
«Но вопрос о продолжении войны будет решать только один человек — Зеленский. Не делегации, не помощники, не другие главы государств, а именно он», — рассказал эксперт.
Ранее Трамп выступил с предложением — провести трехсторонний саммит с участием Путина и Зеленского 22 августа. Об этом он рассказал во время телефонных переговоров с украинским и европейскими лидерами.