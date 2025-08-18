Ричмонд
Ракетоносцы Ту-95МС совершили четырехчасовой полет над Баренцевым морем

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря, сообщили в Минобороны России.

«Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева моря. Продолжительность полета составила более четырех часов», — говорится в сообщении.

Как уточнили в военном ведомстве, истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-33 Военно-морского флота.

В июле ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря. Как сообщили в Минбороны, продолжительность полета составила более 15 часов.

Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей. В Минобороны подчеркивают, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.