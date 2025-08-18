Ричмонд
Мирзиёев назвал Азербайджан мостом между ЦА и Европой

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к участникам форума «Узбекистан, Азербайджан и Европа — сотрудничество ради общего развития» и назвал Азербайджан мостом между Центральной Азией и Европой.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Глава государства поблагодарил Международный центр Низами Гянджеви за инициативу собрать политиков, госслужащих и сотрудников международных организаций в столице Узбекистана. Президент отметил взаимосвязи Центральной Азии с Южным Кавказом и потенциал партнерства этих регионов с европейскими странами.

По мнению президента, отношения Узбекистана и Европы выходят на новый этап. Через несколько месяцев республика планирует подписать договор о расширенном партнерстве с Евросоюзом (ЕС).

Будет продолжена работа по созданию логистических и энергокоридоров. Многие из них пройдут через территорию Азербайджана. Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что реализация этих проектов возродит роль Центральной Азии как торгово-экономического хаба между Азией и Европой.

«Мы продолжим политику построения Нового Узбекистана как правового, светского, демократического и социального государства. В нынешнее чрезвычайно сложное время Узбекистан и регион Центральной Азии предлагают международному сообществу бесценный ресурс — стабильность, доверие и развитие», — заявил президент Узбекистана.

