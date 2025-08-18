Артем Жога поручил усилить меры безопасности в 3000 школах УрФО

Такое поручение он дал сегодня на совещании по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году. По его словам, готовность учебных заведений к 1 сентября составляет почти 100%, однако, согласно докладам правоохранительных органов и профильных заместителей губернаторов, в нескольких школах необходимо решить ряд вопросов: где-то соблюсти требования санитарного законодательства, где-то решить вопрос со школьными автобусами, питанием и устранить небольшие недостатки.