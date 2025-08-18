Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦИК Молдавии одобрил 104 кандидата на выборы от оппозиционного блока

ЦИК Молдавии одобрил 104 кандидата на выборы от Патриотического блока оппозиции.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 18 авг — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии зарегистрировала список из 104 кандидатов от избирательного блока «Патриотический блок социалистов, коммунистов, партий “Сердце Молдовы” и “Будущее Молдовы” на парламентские выборы, сообщает в понедельник пресс-служба ЦИК.

Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. ЦИК Молдавии 3 августа зарегистрировал объединенный блок оппозиции в качестве участника парламентских выборов. В этот блок входят четыре партии: «Будущее Молдовы» экс-премьера Василия Тарлева, партия социалистов Игоря Додона, партия «Сердце Молдовы» бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина.

«Сегодня комиссия одобрила список из 104 кандидатов от избирательного блока “Патриотический блок социалистов, коммунистов, “Сердце Молдовы” и “Будущее Молдовы”. Также комиссия подтвердила представителей в комиссии и ответственных за финансы от каждой политической силы”, — говорится в сообщении ЦИК.

Комиссия также одобрила в понедельник список из 103 кандидатов от избирательного блока «Альтернатива» и 101 кандидата от партии «Движение Респект Молдова».

Одновременно комиссия отклонила заявку партии «Мы» на регистрацию списка кандидатов из-за нарушений при его составлении. «Формирование было обязано представить список не менее 51 и не более 111 человек. На этапе подтверждения личной подачи документов явились только 49 кандидатов, что ниже минимального предела», — говорится в сообщении ЦИК.

Согласно молдавскому законодательству, зарегистрированные кандидаты, занимающие государственные должности, обязаны приостановить свою деятельность на период избирательной кампании.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».

С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

Узнать больше по теме
Владимир Воронин: биография главы ГК «ФСК» и миллиардера
Глава девелоперской ГК «ФСК» впервые попал в рейтинг миллиардеров России в 2025 году с состоянием 1,3 млрд долларов. Бизнес Владимира Воронина вырос на фоне расширения производственной базы и масштабных сделок, включая покупку российских активов шведского застройщика Bonava. Рассказываем о детстве, карьере и увлечениях миллиардера.
Читать дальше