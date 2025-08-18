ЦИК Молдавии одобрил 104 кандидата на выборы от оппозиционного блока

КИШИНЕВ, 18 авг — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии зарегистрировала список из 104 кандидатов от избирательного блока «Патриотический блок социалистов, коммунистов, партий “Сердце Молдовы” и “Будущее Молдовы” на парламентские выборы, сообщает в понедельник пресс-служба ЦИК.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. ЦИК Молдавии 3 августа зарегистрировал объединенный блок оппозиции в качестве участника парламентских выборов. В этот блок входят четыре партии: «Будущее Молдовы» экс-премьера Василия Тарлева, партия социалистов Игоря Додона, партия «Сердце Молдовы» бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина.
Комиссия также одобрила в понедельник список из 103 кандидатов от избирательного блока «Альтернатива» и 101 кандидата от партии «Движение Респект Молдова».
Одновременно комиссия отклонила заявку партии «Мы» на регистрацию списка кандидатов из-за нарушений при его составлении. «Формирование было обязано представить список не менее 51 и не более 111 человек. На этапе подтверждения личной подачи документов явились только 49 кандидатов, что ниже минимального предела», — говорится в сообщении ЦИК.
Согласно молдавскому законодательству, зарегистрированные кандидаты, занимающие государственные должности, обязаны приостановить свою деятельность на период избирательной кампании.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране — помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.