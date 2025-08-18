В Европе предложили места для встречи Путина, Зеленского и Трампа

В Европе разошлись во мнениях насчет места возможного трехстороннего саммита с участием президентов России, Украины и США Владимира Путина, Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
В частности, на последней встрече так называемой коалиции желающих и Зеленского премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила в качестве места проведения Рим, а президент Франции Эмманюэль Макрон — Женеву, сообщают Corriere della Sera и Sky News.
Sky News утверждает, что Зеленский и Трамп предпочли бы Рим, и в частности Ватикан, однако Путин склоняется к Женеве. В мае президент США заявил, что Ватикан готов принять у себя второй раунд очных переговоров России и Украины. Папа Римский Лев XIV подтвердил это после разговора с Мелони.
Однако глава МИД России Сергей Лавров счел Ватикан «неэлегантным». Дипломат пояснил, что речь идет о встрече представителей двух православных стран «на католической площадке», что будет «не очень комфортно» для самого Ватикана.
По данным Sky News, хотя министерства иностранных дел Италии и Швейцарии дали понять, что готовы принять трехсторонний саммит у себя, дипломаты Евросоюза рассматривают и другие вероятные места, включая Будапешт и Хельсинки.
Как сообщил на прошлой неделе CNN, Венгрия рассматривалась в качестве площадки для встречи Трампа и Путина, поскольку венгерский премьер Виктор Орбан в хороших отношениях с обоими лидерами. В итоге Москва согласилась провести саммит на Аляске.
После встречи с Путиным Трамп решил встретиться с Зеленским и европейскими лидерами, включая Мелони и Макрона, в Белом доме. Этот саммит пройдет вечером 18 августа. На нем обсудят предложения России об урегулировании конфликта и возможность трехсторонней встречи.
CNN и Axios сообщили, что Трамп хотел организовать встречу с участием Зеленского и Путина 22 августа. Однако, как написала The Washington Post, в Белом доме не рассчитывают, что результатом встречи Зеленского и Трампа 18 августа станет подобный саммит, хотя и не исключают этого.
Помощник российского президента Юрий Ушаков, участвовавший в переговорах на Аляске, заявил, что вопрос о проведении трехсторонней встречи там не обсуждался. Путин допустил, что встретится с Зеленским при «определенных условиях», но до них, по словам российского президента, пока далеко.