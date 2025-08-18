Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Совфеде назвали условие для встречи глав России, США и Украины

Для переговоров лидеров России, США и Украины — Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского — необходимо, чтобы последний понимал, что следует налаживать взаимодействие с Москвой. Об этом первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал «Ленте.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По мнению сенатора, чтобы трехсторонняя встреча состоялась, надо, чтобы на переговорах в Вашингтоне 18 августа Зеленский ясно продемонстрировал, что намерен контактировать с Россией и готов к обсуждению условий перемирия. Пока же, отметил Джабаров, украинский лидер заявляет, что не желает соглашаться на уступки территории и требует новых поставок оружия, пишет «Лента.ру».

«С таким подходом, я думаю, что маловероятно, что Зеленский сможет участвовать в такой встрече», — подчеркнул сенатор.

По его словам, прежде чем строить прогнозы относительно трехсторонних переговоров с участием Путина, Трампа и Зеленского, стоит посмотреть, чем закончится встреча в Белом доме лидеров США и Украины.

Напомним, переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского намечены на 20:15 по мск 18 августа в Вашингтоне. На беседу двух президентов отведен час. Затем глава США встретится с лидерами европейских государств.

Ранее в Европе предложили возможные места для встречи Путина, Трампа и Зеленского издания Corriere della Sera и Sky News перечислили нисколько площадок.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше