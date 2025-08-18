В Совфеде назвали условие для встречи глав России, США и Украины

По мнению сенатора, чтобы трехсторонняя встреча состоялась, надо, чтобы на переговорах в Вашингтоне 18 августа Зеленский ясно продемонстрировал, что намерен контактировать с Россией и готов к обсуждению условий перемирия. Пока же, отметил Джабаров, украинский лидер заявляет, что не желает соглашаться на уступки территории и требует новых поставок оружия, пишет «Лента.ру».
«С таким подходом, я думаю, что маловероятно, что Зеленский сможет участвовать в такой встрече», — подчеркнул сенатор.
По его словам, прежде чем строить прогнозы относительно трехсторонних переговоров с участием Путина, Трампа и Зеленского, стоит посмотреть, чем закончится встреча в Белом доме лидеров США и Украины.
Напомним, переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского намечены на 20:15 по мск 18 августа в Вашингтоне. На беседу двух президентов отведен час. Затем глава США встретится с лидерами европейских государств.
Ранее в Европе предложили возможные места для встречи Путина, Трампа и Зеленского — издания Corriere della Sera и Sky News перечислили нисколько площадок.