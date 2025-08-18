В Совфеде назвали условие для встречи глав России, США и Украины

По мнению сенатора, чтобы трехсторонняя встреча состоялась, надо, чтобы на переговорах в Вашингтоне 18 августа Зеленский ясно продемонстрировал, что намерен контактировать с Россией и готов к обсуждению условий перемирия. Пока же, отметил Джабаров, украинский лидер заявляет, что не желает соглашаться на уступки территории и требует новых поставок оружия, пишет «Лента.ру».